مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(1) كاب فيردي.. هدف أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة

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ق46 هدف أول لجيلسون تافاريس

ق42 تسديدة من زيزو ولكن أعلى العارضة

ق40 تسديدة من فتوح ولكن خارج المرمى

ق33 تسديدة قوية من تافاريس تتحول إلى ركنية

ق27 تسديدة من إمام عاشور بعيدة عن المرمى

ق20 تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها حارس المرمى وترتد لمصطفى محمد ليتصدى لها مجددا

ق17 إصابة كيفن بينا وتوقف المباراة

ق14 تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ولكن في يد حارس المرمى

ق13 رأسية من مصطفى محمد ولكن بعيدة عن المرمى

ق3 ضغط قوي من الفراعنة

انطلاق المباراة