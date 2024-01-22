انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) كاب فيردي.. صعود بشق الأنفس

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مصر أمام كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة

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نهاية المباراة

ق99 هدف التعادل لكاب فيردي عن طريق بريان تيكسيرا

ق93 جوووووووول مصطفى محمد يسجل هدفا قاتلا

ق90 ست دقائق وقت بدل من الضائع

ق87 تسديدة قوية من إمام عاشور ولكن الحارس يتألق

ق84 مصطفى محمد يهدر هدفا محققا

ق83 مشاركة مصطفى فتحي بدلا من مرموش

ق74 نزول كهربا وخروج زيزو

ق62 تريزيجيه يسدد مجددا ولكن حارس المرمى يتألق

ق52 تريزيجيه يسدد ولكن بجوار القائم

ق50 جووووووووووووول تريزيحيه

ق48 مطالبات بركلة جزاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

ق47 تسديدة من تريزيجيه ولكن أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني بنزول تريزيجيه ومحمد حمدي بدلا من حمدي فتحي وفتوح

نهاية الشوط الأول

ق46 هدف أول لجيلسون تافاريس

ق42 تسديدة من زيزو ولكن أعلى العارضة

ق40 تسديدة من فتوح ولكن خارج المرمى

ق33 تسديدة قوية من تافاريس تتحول إلى ركنية

ق27 تسديدة من إمام عاشور بعيدة عن المرمى

ق20 تسديدة قوية من مرموش يتصدى لها حارس المرمى وترتد لمصطفى محمد ليتصدى لها مجددا

ق17 إصابة كيفن بينا وتوقف المباراة

ق14 تسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ولكن في يد حارس المرمى

ق13 رأسية من مصطفى محمد ولكن بعيدة عن المرمى

ق3 ضغط قوي من الفراعنة

انطلاق المباراة

مصر كأس الأمم الإفريقية كاب فيردي
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