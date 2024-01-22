مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو

الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - هدف سيكو فوفانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

وتتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، ثم يأتي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا نقاط.

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الترتيب الحالي (دقيقة بدقيقة)

غينيا الاستوائية: 7 نقاط

نيجيريا: 7 نقاط

كوت ديفوار: 3 نقاط

غينيا بيساو: 0

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كوت ديفوار (0)-(1) غينيا الاستوائية

تابع من هنا

ق 45+2 جوووول التعادل من إبراهيم سانجاري ولكن قيد المراجعة

ق 40 جوووول الصاعقة من إنسوي تسقط على رأس صاحب الأرض

بداية المباراة

نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو

تابع من هنا

ق 37 جوووول نيجيريا تسجل الأول بالنيران الصديقة

بداية المباراة

كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا نيجيريا غينيا بيساو كوت ديفوار غينيا الاستوائية
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