مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو
الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.
وتتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، ثم يأتي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا نقاط.
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كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية
بداية المباراة
نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو
بداية المباراة
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