مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

وتتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، ثم يأتي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا نقاط.

=====================

كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية

تابع من هنا

بداية المباراة

نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو

تابع من هنا

بداية المباراة