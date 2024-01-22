مباشر كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجكستان (1)-(1) لبنان.. جووول أوماربياف
الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس آسيا.
قطر ضد الصين (0/0)
قطر تفتتح التسجيل بهدف ولا أروع من كابتن العنابي حسن الهيدوس في شباك الصين#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_الصين#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/WQjIz2AIjR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
ق 64: جوووووول خراااافي من حسن الهيدوس بعد تسديده للكرة مباشرة في الهواء من خارج منطقة الجزاء وتسكن الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 37: سعد الشيب حارس مرمى قطر ينقذ هدفا مؤكدا بعد ارتداد الكرة إلى شيهاو وي لاعب الصين قرب الـ6 ياردات.
بداية المباراة
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طاجكستان ضد لبنان (0/0)
ق 80: جووول بارفيزدزهون أوماربياف من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.
إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 68: جووول أليشر دزهاليلوف بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن هناك عودة لتقنية الفيديو.
ق 55: حكم اللقاء يقرر طرد قاسم الزين بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 53: تقنية الفيديو تراجع حالة طرد للبنان.
ق 47: جووول باسل جرادي بعد تسديدة رائعة من الجهة اليسرى ذهبت في الزاوية البعيدة من المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
تم إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب التسلل.
ق +45: جووول شيرفوني ماباتشيوف بعدما تلقى تمريرة على الجهة اليمنى وركض وسدد الكرة في المرمى في الزاوية الضيقة.
ق 41: حارس طاجسكتان يتصدى لتسديدة قوية من باسل جرادي لاعب لبنان من داخل منطقة الجزاء.
ق 30: فرصة خطيرة طاجكستان بعد خطأ فادح من حارس مرمى لبنان وارتطمت الكرة في العارضة.
بداية المباراة
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ترتيب المجموعة الآن
1-قطر: 6 نقاط
2-الصين: 2 نقطتان
3-لبنان: 1 نقطة
4-طاجكستان: 1 نقطة