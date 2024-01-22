مباشر كأس آسيا – قطر (0)-(0) الصين.. وطاجكستان (0)-(0) لبنان.. العارضة تمنع هدفا

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

هدف المعز علي لـ قطر أمام لبنان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس آسيا.

قطر ضد الصين (0/0)

بداية المباراة

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طاجكستان ضد لبنان (0/0)

ق 30: فرصة خطيرة للبنان بعد خطأ فادح من حارس مرمى طاجكستان وارتطمت الكرة في العارضة.

بداية المباراة

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ترتيب المجموعة الآن

1-قطر: 6 نقاط

2-الصين: 2 نقطتان

3-لبنان: 1 نقطة

4-طاجكستان: 1 نقطة

كأس آسيا لبنان قطر طاجكستان الصين
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