مباشر كأس آسيا – قطر (0)-(0) الصين.. وطاجكستان (0)-(0) لبنان.. العارضة تمنع هدفا
الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس آسيا.
قطر ضد الصين (0/0)
بداية المباراة
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
طاجكستان ضد لبنان (0/0)
ق 30: فرصة خطيرة للبنان بعد خطأ فادح من حارس مرمى طاجكستان وارتطمت الكرة في العارضة.
بداية المباراة
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _
ترتيب المجموعة الآن
1-قطر: 6 نقاط
2-الصين: 2 نقطتان
3-لبنان: 1 نقطة
4-طاجكستان: 1 نقطة
نرشح لكم
طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا انتهت كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(2) السعودية تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان انتهت في كأس آسيا - عمان (0)-(0) تايلاند كأس آسيا - مدرب البحرين يحتفل مع الحكم بفوز قاتل على ماليزيا كأس آسيا - كوريا الجنوبية تحرم الأردن من ضمان التأهل لثمن النهائي في الوقت القاتل مانشيني: أريد الفوز بكأس آسيا مع السعودية.. ونعاني من عدد الأجانب في الدوري انتهت في كأس آسيا - الأردن (2) - (2) كوريا الجنوبية.. تعادل في الوقت القاتل