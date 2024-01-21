انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (4)-(0) ناميبيا.. فوز الأولاد
الأحد، 21 يناير 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز جنوب إفريقيا 4-0
ق 74: جوووووووووول الرابع من ثابيلو ماسيكو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم جنوب إفريقيا 3-0
ق 40:جوووووووووووول الثالث من زواني
ق 24: جووووول الثاني من زواني
ق 13: جووول بيرسي تاو يسجل من علامة الجزاء
ق 10: مطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة
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