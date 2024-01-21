انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(4) برشلونة

الأحد، 21 يناير 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

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ق 93 جووووول توريس يكمل الهاتريك

ق 90 جوووول قاتل من جواو فيليكس

ق 63 خروج لبيفاندوفسكي ونزول فيتور روكي

ق 59 جوووول التعادل من إيسكو ولكن قيد المراجعة

ق 56 جوووول إيسكو يقلص الفارق

ق 48 جووووول فيران توريس يسجل الثاني

ق 21 جوووول فيران توريس

ق 4 اوووه الهدف الأول يضيع

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
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