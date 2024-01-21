انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(4) برشلونة

هاتريك توريس وإنقاذ فيليكس ضد روعة إيسكو.. برشلونة يهزم بيتيس في مباراة جنونية

أنشيلوتي: قرارات الحكم كانت صحيحة ضد ألميريا.. وقدمنا شوط أول للنسيان

تصريحات قوية من مدرب ألميريا ضد الحكم بعد الخسارة من ريال مدريد