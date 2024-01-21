انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (2)-(4) برشلونة
الأحد، 21 يناير 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
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ق 93 جووووول توريس يكمل الهاتريك
ق 90 جوووول قاتل من جواو فيليكس
ق 63 خروج لبيفاندوفسكي ونزول فيتور روكي
ق 59 جوووول التعادل من إيسكو ولكن قيد المراجعة
ق 56 جوووول إيسكو يقلص الفارق
ق 48 جووووول فيران توريس يسجل الثاني
ق 21 جوووول فيران توريس
ق 4 اوووه الهدف الأول يضيع
بداية المباراة
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