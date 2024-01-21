مباشر كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(1) السعودية.. بطاقة حمراء جديدة

كأس آسيا - مدرب البحرين يحتفل مع الحكم بفوز قاتل على ماليزيا

كأس آسيا - كوريا الجنوبية تحرم الأردن من ضمان التأهل لثمن النهائي في الوقت القاتل

مانشيني: أريد الفوز بكأس آسيا مع السعودية.. ونعاني من عدد الأجانب في الدوري