مباشر كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(1) السعودية.. بطاقة حمراء جديدة

الأحد، 21 يناير 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قيرغيزستان ضد السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق50. بطاقة حمراء جديدة تلك المرة لكيمي ميرك بعد تدخل قوي على لاعب السعودية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جووووول أول للسعودية عن طريق محمد كنو.

ق9. بطاقة حمراء لأيزار أكماتوف لاعب قيرغيزستان

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

السعودية كأس آسيا قيرغيزستان
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