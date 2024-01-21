مباشر كأس آسيا - قيرغيزستان ضد السعودية
الأحد، 21 يناير 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قيرغيزستان ضد السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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مباشر كأس آسيا - قيرغيزستان ضد السعودية 14 دقيقة | آسيا