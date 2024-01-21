مباشر أمم إفريقيا - زامبيا (0) (1) تنزانيا.. الحارس يمنع الثاني

الأحد، 21 يناير 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

منتخب تنزانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تنزانيا وزامبيا في الجولة الثانية ضمن مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السادسة رفقة المغرب والكونغو الديموقراطية اللذان تعادلا منذ قليل.

ويمتلك منتخب زامبيا نقطة وحيدة بعد التعادل في الجولة الأولى ضد الكونغو. فيما خسرت تنزانيا بثلاثية دون مقابل ضد المغرب.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 72: تسديدة من أبراهام يبعدها الحارس لركنية

ق 63: داكا يهدر انفرادا لزامبيا لإدراك التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح تنزانيا.

ق 45+1: مطالبات من لاعبي تنزانيا بالحصول على ركلة جزاء

ق 44: طرد رودريك كابوي قائد زامبيا بعد تدخل قوي على علي ساماتا

ق 40: هدوء في اللقاء

ق 11: جووووول أووووول.. تنزانيا تتقدم بهدف سيمون مسوفا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية علي ساماتا.

ق 7: عرضية من الجهة اليمنى لزامبيا وتسديدة من باندا تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

تنزانيا زامبيا أمم إفريقيا
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