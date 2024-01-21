تشكيل برشلونة - كوبارسي ينال بدايته في غياب الدفاع الكتالوني أمام بيتيس

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويشارك المدافع اليافع باو كوبارسي للمرة الأولى أساسيا في الدوري الإسباني نظرا لغياب 4 لاعبين عن خطوط برشلونة الخلفية.

ويغيب ماركوس ألونسو وأندرياس كريستنسن وجواو كانسيلو وإنيجو مارتينيز بسبب الإصابة.

وكان كوبارسي قد حل بدلا من كريستنسن للمرة الأولى في مباراة الكأس أمام يونونيستاس في دور الـ 16، والتي فاز بها برشلونة 3-1.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد بيتيس في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.