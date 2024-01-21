مباشر كرة يد - مصر (29)-(14) الكاميرون.. ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الكاميرون في ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، قبل مواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية.

وسيلتقي منتخب مصر في حال تصدر ترتيب المجموعة في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة، وفي حال حل ثانيا سيلتقي بمتصدر المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كل من أنجولا وتونس ونيجيريا وكينيا.

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29-14

27-12

22-12

18-9

نهاية الشوط الأول: مصر 17-9 الكاميرون

12-5

11-5

9-5 لمصر

7-5 لمصر

5-3

5-2

4-2

4-1

3-1

2-1 لمصر

1-1

1-0 للكاميرون

بداية المباراة