انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(4) ليفربول.. فوز الأحمر

الأحد، 21 يناير 2024 - 17:56

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول رباعية دون رد.

ق 93: جوووووول نونيز والرابع

ق 79: جوووووول جوتا والثالث

ق 70: جووووول جوتا والثاني

ق 49: جوووووول أول داروين نونيز والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 26: داروين يهدر فرصة الأول بضربة رأسية

انطلاق المباراة

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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