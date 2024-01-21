انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(4) ليفربول.. فوز الأحمر
الأحد، 21 يناير 2024 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول رباعية دون رد.
ق 93: جوووووول نونيز والرابع
ق 79: جوووووول جوتا والثالث
ق 70: جووووول جوتا والثاني
ق 49: جوووووول أول داروين نونيز والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 26: داروين يهدر فرصة الأول بضربة رأسية
انطلاق المباراة
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