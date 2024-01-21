استراحة كأس آسيا - عمان (0)-(0) تايلاند.. شوط سلبي
الأحد، 21 يناير 2024 - 16:32
كتب : FilGoal
يواجه منتخب عمان نظيره تايلاند في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
ويتواجد كل من السعودية وقيرغيزستان رفقة عمان وتايلاند في المجموعة السادسة.
ويتصدر منتخب تايلاند المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي منتخب عمان في المركز الثالث دون نقاط.
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نهاية الشوط الأول
ق40: دقائق أخيرة من الشوط الأول والشباك لم تهتز
ق30: نصف ساعة تمر بلا أهداف
ق16: إبراهيم المخيني حارس عُمان ينقذ مرماه من هدف أكيد لتايلاند
بداية المباراة
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