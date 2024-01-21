استراحة أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول

أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب كاب فيردي: سنفعل كل شيء للفوز على مصر.. وكل الفريق متاح للمشاركة

مؤتمر فيتوريا: لا أفكر في مستقبلي وتركيزي على مواجهة كاب فيردي الصعبة