استراحة أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 21 يناير 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - منتخب المغرب

يلعب منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما حصدت الكونغو الديمقراطية نقطة بالتعادل مع زامبيا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 11 دقيقة وقت بدل من الضائع

ق42 باكامبو يهدر ركلة الجزاء بعد اصطدامها في القائم الأيسر لبونو

ق39 ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق34 إصابة إنونجا في كرة مشتركة مع أملاح واللجوء لتقنية الفيديو

ق33 فرصة خطيرة كادت أن تسكن شباك بونو بالنيران الصديقة

ق30 سيطرة تامة من لاعبي المغرب

ق6 جوووووول أشرف حكيمي

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا منتخب المغرب الكونغو الديمقراطية
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