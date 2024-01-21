مواعيد مباريات الأحد 21 يناير 2024.. المغرب في إفريقيا وليفربول ضد بورنموث

الأحد، 21 يناير 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

المغرب - تنزانيا - رومان سايس

يشهد اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

وتختتم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بثلاث مباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

بينما في تمام السابعة مساء يلعب منتخب زامبيا ضد تنزانيا على نفس الملعب.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين جنوب إفريقيا وناميبيا في تمام العاشرة مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة بي إن سبورتس أفكون.

الدوري الإنجليزي

يلعب شيفيلد يونايتد أمام وست هام في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل ليفربول ضيفا على بورنموث في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ألميريا في الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

بينما يحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أمم آسيا

يلعب منتخب عمان أمام تايلاند في الرابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

بينما يواجه منتخب السعودية نظيره قيرغيزستان في السابعة والنصف مساء.

كرة يد

يختتم منتخب مصر لكرة اليد مشواره في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بمواجهة الكاميرون في تمام السادسة مساء.

وتقام المباراة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

المغرب أمم إفريقيا مصر كرة يد
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