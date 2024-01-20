مباشر أمم إفريقيا - تونس (1)-(1) مالي.. جووووول التعادل
السبت، 20 يناير 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.
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ق 20 جووووول التعادل من حمزة رفيعة
ق 10 لاسين سينايوكو يسجل الهدف الأول لمالي بتسديدة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك
بداية المباراة
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