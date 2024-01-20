مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول

السبت، 20 يناير 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

تونس - ناميبيا - هيثم الجويني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.

تابع من هنا

-----

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: لا نستطيع تكرار نفس الأمر ضد ناميبيا

بداية المباراة في الـ 10 مساء

تونس مالي كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة التشكيل - معلول وديانج على مقاعد بدلاء تونس ومالي قفزة الغزلان للصدارة أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي تقارير فرنسية: نقل أليو سيسيه للمستشفى بعد الفوز على الكاميرون أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: لا نستطيع تكرار نفس الأمر ضد ناميبيا
أخر الأخبار
كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة 5 دقيقة | كرة سلة
عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل للمرة الثانية تواليا.. ليفركوزن ينتصر على لايبزج ويحبط آمال بايرن 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. هدف أول 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا – زميل حمدي فتحي رجل مباراة أنجولا وموريتانيا 30 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - وفيات وإصابات في احتفال جماهير غينيا بالفوز على جامبيا 48 دقيقة | كوت ديفوار 2023
روما يفوز على فيرونا بصعوبة في أول مباراة لـ دي روسي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول مصير صلاح محسن 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 2 تعليق من محمد قدوس على صلاح 3 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 4 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان