دورتموند يفوز في أول مشاركة أساسية لـ سانشو.. وفرانكفورت يتعادل في غياب مرموش

السبت، 20 يناير 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على منافسه كولن بأربعة أهداف دون رد في أول مشاركة أساسية لجادون سانشو المنضم حديثا لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وجمعتهما المباراة في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف دورتموند دونييل مالين (2) ونيكلاس فولكروج ويوسوفا موكوكو.

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وافتتح مالين الهدف الأول في الدقيقة الـ12 بعد كرة وصلت له وسددها بقدمه.

وضاعف فولكروج النتيجة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وأضاف مالين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 بعد انفراد تام بالمرمى.

واختتم موكوكو الأهداف في الدقيقة 92 بعد عرضية متوسطة الارتفاع ليسدد في المرمى الخالي من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وارتفع رصيد دورتموند بهذا الفوز ليصل للنقطة الـ33 في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد كولن عند النقطة 11 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

آينتراخت فرانكفورت × دارمشتات

وعلى الجانب الآخر تعادل فرانكفورت مع غريمه دارمشتات بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الألماني، وذلك في غياب الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت.

ويغيب مرموش بسبب المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وأحرز هدفين فرانكفورت كل من نييلس نكونكو وأنسجار كناوف، بينما سجل يوليان يوستفان وكريستوف كلارير ثنائية دارمشتات.

تمكن نكونكو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 بعد تسديدة من قرب المرمى من الجهة اليمنى.

ونجح كناوف في تسجيل الهدف الثاني لفرانكفورت بعد تمريرة من ساشا كالايدزيتش في الدقيقة 51.

وتعادل يوستفان لدارمشتات بعد تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء ذهبت للجهة اليسرى في الدقيقة 61.

وقتل كلارير فرحة فرانكفورت في الحصول على النقاط الثلاث الكاملة في الدقيقة 95 بعد تسجيله هدف التعادل نتيجة تسديدة رائعة في الجهة اليسرى من المرمى.

بهذا التعادل ارتفع رصيد فرانكفورت ليصل للنقطة 28 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وظل دارمشتات في المركز الأخير بعد حصوله على نقطة التعادل ليصل للنقطة الـ11.

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