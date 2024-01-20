انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (3)-(2) موريتانيا

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز أنجولا 3-2

ق 72: التعادل يضيع بغرابة من أمام المرمى

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أحد أجمل أهداف البطولة 😍



صاروح موريتاني من أبو بكاري كويتا وهدف تقليص الفارق ⚽💥 pic.twitter.com/tBW8QhmQQU — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2024

ق 58: جووووووووووووول صاروخي لموريتانيا بقدم أبو بكاري كويتا

ق 53: جوووووووووول جيلبيرتو والثالث

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ق 50: جووووووول جيلسون دالا والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: فرصة ضائعة أمام المرمى الخالي من جيلبرتو

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ق 43: جوووووووووووووول بونا عمر والتعادل بتسديدة قوية

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ق 30: جوووووول الأول جيلسون دالا

ق 29: انفراد ضائع من موريتانيا وفرصة خطيرة

ق 14: ضغط قوي من أنجولا وفرص ضائعة

ق 13: تسديدة قوية من مابولولو يبعدها الحارس

انطلاق المباراة