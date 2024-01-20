انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (3)-(2) موريتانيا
السبت، 20 يناير 2024 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز أنجولا 3-2
ق 72: التعادل يضيع بغرابة من أمام المرمى
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أحد أجمل أهداف البطولة 😍— FilGoal (@FilGoal) January 20, 2024
صاروح موريتاني من أبو بكاري كويتا وهدف تقليص الفارق ⚽💥 pic.twitter.com/tBW8QhmQQU
ق 58: جووووووووووووول صاروخي لموريتانيا بقدم أبو بكاري كويتا
ق 53: جوووووووووول جيلبيرتو والثالث
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⚽️🥅 جيلسون دالا يُعيد التقدم لمنتخب أنغولا#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/h4oVMrzlAJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
ق 50: جووووووول جيلسون دالا والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45: فرصة ضائعة أمام المرمى الخالي من جيلبرتو
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⚽️🥅 المنتخب الموريتاني يدرك التعادل عبر لاعبه بونا عمار#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/oeCQzWgQo0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
ق 43: جوووووووووووووول بونا عمر والتعادل بتسديدة قوية
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⚽️🥅 جيلسون دالا يفتتح التسجيل للمنتخب الأنغولي#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/1RxtCP0dPG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
ق 30: جوووووول الأول جيلسون دالا
ق 29: انفراد ضائع من موريتانيا وفرصة خطيرة
ق 14: ضغط قوي من أنجولا وفرص ضائعة
ق 13: تسديدة قوية من مابولولو يبعدها الحارس
انطلاق المباراة