انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (3)-(2) موريتانيا

السبت، 20 يناير 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

أنجولا - موريتانيا

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز أنجولا 3-2

ق 72: التعادل يضيع بغرابة من أمام المرمى

ق 58: جووووووووووووول صاروخي لموريتانيا بقدم أبو بكاري كويتا

ق 53: جوووووووووول جيلبيرتو والثالث

ق 50: جووووووول جيلسون دالا والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: فرصة ضائعة أمام المرمى الخالي من جيلبرتو

ق 43: جوووووووووووووول بونا عمر والتعادل بتسديدة قوية

ق 30: جوووووول الأول جيلسون دالا

ق 29: انفراد ضائع من موريتانيا وفرصة خطيرة

ق 14: ضغط قوي من أنجولا وفرص ضائعة

ق 13: تسديدة قوية من مابولولو يبعدها الحارس

انطلاق المباراة

أنجولا كأس أمم إفريقيا موريتانيا
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