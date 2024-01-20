مباشر بالفيديو بطولة دبي - مصر الأولمبي (0)-(0) العراق.. بداية المباراة

تشكيل الزمالك - الونش أساسي وظهور لاعب من الناشئين في مواجهة الوحدة

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر قرار كولر بشأن مهاجم حرس الحدود

مصدر من الأهلي لـ في الجول: استبعاد صلاح محسن من معسكر الإمارات.. وموقف كريم وليد والمصابين