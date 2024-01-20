مباشر بالفيديو بطولة دبي - مصر الأولمبي (0)-(0) العراق.. بداية المباراة

السبت، 20 يناير 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

يواجه منتخب مصر الأولمبي منافسه العراق في بطولة دبي الدولية الودية.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

مصر الأولمبي

وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.

ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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بداية المباراة

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