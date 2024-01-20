استراحة أمم إفريقيا - الجزائر (0) - (1) بوركينا فاسو.. نهاية الشوط الأول

السبت، 20 يناير 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي - الجزائر - بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي المنتخبان لحساب المجموعة الرابعة على استاد السلام في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

ويتصدر بوركينا الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بهدف قاتل في الجولة الأولى.

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بينما يحتل بطل 2019 المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أنجولا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب الهدف لصالح بوركينا بعد رأسية قوية من محمد كوناتيه

ق 45+1: هدف لبوركينا فاسو لكن حكم الراية يشهر التسلل.

ق 26: بغداد يهدر فرصة لا تضيع بعد مراوغة الحارس

ق12: تسديدة قوية من عطال شتتها الحارس.

بداية اللقاء

أمم إفريقيا الجزائر بوركينا فاسو
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