انتهت أمم إفريقيا – كاب فيردي (3) - (0) موزمبيق.. انتصار كبير

الجمعة، 19 يناير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

بيبي - كاب فيردي ضد موزمبيق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كاب فيردي وموزمبيق التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بانتصار كاب فيردي بثلاثية دون رد.

ق70: جوووووووووووول ثااااااااالث لكاب فيردي بتسديدة صاروخية جديدة من كيفن بينا.

ق51: جوووووووول ريان مينديز يسجل الهدف الثاني لكاب فيردي بعد خطأ قاتل إدميلسون دوف في تسلم الكرة أمام منطقة جزاء فريقه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف دون رد.

ق41: الحكم يلغي ركلة جزاء موزمبيق.

ق40: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق40: ركلة جزاء لموزمبيق بعد إعاقة جيني كاتامو.

ق33: جووووووول أوووووول لكاب فيردي عن طريق بيبي من ركلة حرة مباشرة صاروخية.

ق24: يا رباه، تسديدة رائعة من ركلة حرة من بيبي ارتطمت في العارضة.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الخطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

كأس أمم إفريقيا موزمبيق كاب فيردي
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