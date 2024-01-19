مباشر أمم إفريقيا – كاب فيردي (1) - (0) موزمبيق.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كاب فيردي وموزمبيق التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف دون رد.

ق41: الحكم يلغي ركلة جزاء موزمبيق.

ق40: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق40: ركلة جزاء لموزمبيق بعد إعاقة ريان مينديز.

ق33: جووووووول أوووووول لكاب فيردي عن طريق بيبي من ركلة حرة مباشرة صاروخية.

ق24: يا رباه، تسديدة رائعة من ركلة حرة من بيبي ارتطمت في العارضة.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الخطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.