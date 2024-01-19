مواعيد مباريات الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر وكأس آسيا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

جاري رودريجيز - كاب فيردي

يلعب منتخب كاب فيردي ضد منافسه موزمبيق في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر وغانا رفقة كاب فيردي وموزمبيق في المجموعة الثانية.

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أمم إفريقيا

يسعى منتخب كاب فيردي لحسم تأهله لدور الـ16 من البطولة في حالة الفوز على منافسه موزمبيق في المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

ويواجه السنغال نظيره الكاميرون في المجموعة الثالثة من البطولة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

وينافس منتخب غينيا خصمه جامبيا في المجموعة الثالثة في الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق غريمه اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا 2023 في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا على قناة SSC Sport 1.

وفي نفس مجموعة العراق واليابان يواجه منتخب إندونيسيا منافسه فيتنام في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا على قناة SSC Sport 1.

واللقاء الأخير في البطولة اليوم بين إيران وهونج كونج في المجموعة الثالثة في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة SSC Sport Extra 1.

كأس السوبر الإيطالي

يعود إنتر ميلان للدفاع عن لقبه الفائز به في الموسم الماضي إذ سيلعب ضد منافسه لاتسيو في دور نصف النهائي من السوبر الإيطالي في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة SSC Sport Extra 3.

وصعد نابولي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على غريمه فيورنتينا أمس الخميس بنتيجة 3-0.

مصر غانا كاب فيردي موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2023 كأس آسيا كأس السوبر الإيطالي
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