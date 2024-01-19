6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا
الجمعة، 19 يناير 2024 - 01:30
كتب : FilGoal
تحققت 6 أرقام خلال تعادل منتخب مصر مع غانا في أمم إفريقيا 2023 بالجولة الثانية من دور المجموعات.
وتعادل منتخب مصر مع غانا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب فيليكس بوانيي.
وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح وخروجه قبل نهاية الشوط الأول.
سجل عمر مرموش أول أهدافه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.
أصبح عمر مرموش اللاعب رقم 67 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة.
بواقع 65 لاعبا سجلوا من قبل بقميص منتخب مصر و2 سجلا هدفين عكسيين.
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مرموش يدرك التعادل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/kAxFGYxzCg
شارك مروان عطية لأول مرة في أمم إفريقيا بعدما لعب كبديل عوضا عن عمر مرموش في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
واستقبل منتخب مصر 4 أهداف في مباراتين ضد موزمبيق وغانا في النسخة الحالية أكثر مما استقبل في 11 سابقة بأمم إفريقيا جاءوا في نسختي 2019 و2021.
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ولأول مرة يستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين في أمم إفريقيا منذ نسخة 1984.
ولأول مرة لا يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين له بأمم إفريقيا منذ نسخة 1992.
ورفع مصطفى محمد رصيده لـ 10 أهداف بقميص منتخب مصر.
مصطفى محمد مع منتخب مصر في آخر 5 مباريات سجل 3 وصنع 2.
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مصطفى محمد يعدل الكفّة (2-2)للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/NYoMaZw98b