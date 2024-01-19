6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد أمام غانا

تحققت 6 أرقام خلال تعادل منتخب مصر مع غانا في أمم إفريقيا 2023 بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر مع غانا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب فيليكس بوانيي.

وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح وخروجه قبل نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح

سجل عمر مرموش أول أهدافه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

أصبح عمر مرموش اللاعب رقم 67 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة.

بواقع 65 لاعبا سجلوا من قبل بقميص منتخب مصر و2 سجلا هدفين عكسيين.

شارك مروان عطية لأول مرة في أمم إفريقيا بعدما لعب كبديل عوضا عن عمر مرموش في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واستقبل منتخب مصر 4 أهداف في مباراتين ضد موزمبيق وغانا في النسخة الحالية أكثر مما استقبل في 11 سابقة بأمم إفريقيا جاءوا في نسختي 2019 و2021.

ولأول مرة يستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين في أمم إفريقيا منذ نسخة 1984.

ولأول مرة لا يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين له بأمم إفريقيا منذ نسخة 1992.

ورفع مصطفى محمد رصيده لـ 10 أهداف بقميص منتخب مصر.

مصطفى محمد مع منتخب مصر في آخر 5 مباريات سجل 3 وصنع 2.

مصر غانا أمم إفريقيا
أخر الأخبار
انتهاء موسم ثنائي توتنام 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: لقد الطريق على العروض.. نابولي سيضاعف راتب كفاراتسخيليا مرتين 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
"بينها عدم استضافة بطولات قارية".. وكالة مكافحة المنشطات تفرض عقوبات على تونس ساعة | الكرة الإفريقية
NBA - سلاسل القسم الشرقي تشتعل ساعة | كرة السلة الأمريكية
جاياردو: هجمة مرتدة واحدة للهلال كلفتنا الخسارة ساعة | سعودي في الجول
عامر حسين: المؤجلات ليست كلمة "عيب" وجدولنا منتظم.. وموعد إعلان المباريات المتبقية 2 ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: بيلينجهام تعرض للإصابة.. والنسخة الأفضل من ريال مدريد ستظهر يوم الأربعاء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس بايرن يؤكد اقتراب رانجنيك من تدريب البافاري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية