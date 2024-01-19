6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا

تحققت 6 أرقام خلال تعادل منتخب مصر مع غانا في أمم إفريقيا 2023 بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر مع غانا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب فيليكس بوانيي.

وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح وخروجه قبل نهاية الشوط الأول.

سجل عمر مرموش أول أهدافه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

أصبح عمر مرموش اللاعب رقم 67 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة.

بواقع 65 لاعبا سجلوا من قبل بقميص منتخب مصر و2 سجلا هدفين عكسيين.

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شارك مروان عطية لأول مرة في أمم إفريقيا بعدما لعب كبديل عوضا عن عمر مرموش في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واستقبل منتخب مصر 4 أهداف في مباراتين ضد موزمبيق وغانا في النسخة الحالية أكثر مما استقبل في 11 سابقة بأمم إفريقيا جاءوا في نسختي 2019 و2021.

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ولأول مرة يستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين في أمم إفريقيا منذ نسخة 1984.

ولأول مرة لا يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين له بأمم إفريقيا منذ نسخة 1992.



































































































ورفع مصطفى محمد رصيده لـ 10 أهداف بقميص منتخب مصر.

مصطفى محمد مع منتخب مصر في آخر 5 مباريات سجل 3 وصنع 2.

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