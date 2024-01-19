كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

محمد قدوس - منتخب غانا

حصد محمد قدوس جائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد غانا في أمم إفريقيا 2023.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 لقاء مصر وغانا في البطولة، وسجل قدوس ثنائية النجوم السوداء ضد الفراعنة.

ماذا قدم قدوس ضد مصر؟

تسديدات: 4

أهداف: 2

لمس الكرة: 41

تمريرات صحيحة: 21 من 23

صناعة فرصة محققة: 1

فوز بصراعات ثنائية: 10 من 15

حصول على أخطاء: 4

وبدأ قدوس مسيرته في أكاديمية يملكها رجل أعمال مصري، وحاليا يرتدي قميص منتخب غانا. (تعرف على قصة قدوس من كرنفال أمم إفريقيا)

مصر محمد قدوس أمم إفريقيا غانا
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