كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا
الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:25
كتب : FilGoal
حصد محمد قدوس جائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد غانا في أمم إفريقيا 2023.
محمد قدوس
النادي : توتنام هوتسبر
وحسم التعادل بنتيجة 2-2 لقاء مصر وغانا في البطولة، وسجل قدوس ثنائية النجوم السوداء ضد الفراعنة.
محمد قدوس يفوز بجائزة توتال إنيرجيز لأفضل لاعب في المباراة بعد تسجيل هدفين مع النجوم السمراء 🌟#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 | #EGYGHA | @Football2Gether pic.twitter.com/lQTZr8bfVO— CAF - عربي (@caf_online_AR) January 18, 2024
ماذا قدم قدوس ضد مصر؟
تسديدات: 4
أهداف: 2
لمس الكرة: 41
تمريرات صحيحة: 21 من 23
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تصويبة قدوس تستقر في شباك الحارس الشناوي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/xpcNwpxdur
صناعة فرصة محققة: 1
فوز بصراعات ثنائية: 10 من 15
حصول على أخطاء: 4
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قدوس يمنح التقدم للمنتخب الغاني 🇬🇭⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/GYC4HT0pSR
وبدأ قدوس مسيرته في أكاديمية يملكها رجل أعمال مصري، وحاليا يرتدي قميص منتخب غانا. (تعرف على قصة قدوس من كرنفال أمم إفريقيا)