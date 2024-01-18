انتهت في كأس إسبانيا - أتلتيكو مدريد (4)-(2) ريال مدريد
الخميس، 18 يناير 2024 - 22:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في ختام منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.
وحتى الآن تأهل جيرونا بالفوز على رايو فايكانو 3-1، وأتلتيك بلباو بالفوز على ألافيس 2-0، وسيلتا فيجو بالفوز على فالنسيا 3-1، وريال سوسيداد بالفوز على أوساسونا 2-0، وإشبيلية بالفوز على خيتافي 3-1، ومايوركا بالفوز على تينيريفي 1-0.
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ق 119 جوووول الرابع من رودريجو ريكيلمي
ق 116 ستيفان سافيتش بدلا من سيزار أزبيليكويتا
ق 111 سيبايوس يسجل التعادل ولكن الراية توقفه
ق 100 جوووول جريزمان يسجل الثالث بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة
ق 98 بابلو باريوس وممفيس ديباي بدلا من ماركوس يورينتي وألفارو موراتا
ق 92 رودريجو ريكيلمي بدلا من صامويل لينو
إلى الوقت الإضافي
ق 82 جووووول خوسيلو يدرك التعادل لريال مدريد برأسية من صناعة بيلينجهام
ق 80 خوسيلو بدلا من رودريجو
ق 73 أوريليان تشواميني بدلا من فيديريكو فالفيردي
ق 66 براهيم دياز وتوني كروس بدلا من فيرلان ميندي ولوكا مودريتش
ق 57 جوووول الثاني من ألفارو موراتا.. خطأ فادح وكرة عائدة بالخطأ إلى الخلف يفشل لونين في إبعادها ليحصل عليها موراتا ويسجل الثاني
ق 56 ناهويل مولينا بدلا من ساؤول
استراحة
ق 45+1 جوووول التعادل من مودريتش.. ركلة حرة تصطدم بالعديد بيد أوبلاك وتسكن الشباك
ق 39 جوووول الأول لأتلتيكو.. صامويل لينو يجد الكرة ويسدد في المرمى
ق 37 فيديريكو فالفيردي يسدد والحارس أوبلاك يتصدى
ق 28 ساؤول يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق21 رودريجو يسدد والحارس يان أوبلاك يتصدى ليتابعها فينيسيوس ولكن أوبلاك يتصدى مجددا
ق 11 تسديدة من جود بيلينجهام تصطدم بالعارضة وفينيسيوس يتابعها ولكن تمر فوق العارضة
بداية المباراة