انتهت في كأس إسبانيا - أتلتيكو مدريد (4)-(2) ريال مدريد

الخميس، 18 يناير 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

كامافينجا ضد أتلتيكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في ختام منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

وحتى الآن تأهل جيرونا بالفوز على رايو فايكانو 3-1، وأتلتيك بلباو بالفوز على ألافيس 2-0، وسيلتا فيجو بالفوز على فالنسيا 3-1، وريال سوسيداد بالفوز على أوساسونا 2-0، وإشبيلية بالفوز على خيتافي 3-1، ومايوركا بالفوز على تينيريفي 1-0.

تابع من هنا

------

ق 119 جوووول الرابع من رودريجو ريكيلمي

ق 116 ستيفان سافيتش بدلا من سيزار أزبيليكويتا

ق 111 سيبايوس يسجل التعادل ولكن الراية توقفه

ق 100 جوووول جريزمان يسجل الثالث بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة

ق 98 بابلو باريوس وممفيس ديباي بدلا من ماركوس يورينتي وألفارو موراتا

ق 92 رودريجو ريكيلمي بدلا من صامويل لينو

إلى الوقت الإضافي

ق 82 جووووول خوسيلو يدرك التعادل لريال مدريد برأسية من صناعة بيلينجهام

ق 80 خوسيلو بدلا من رودريجو

ق 73 أوريليان تشواميني بدلا من فيديريكو فالفيردي

ق 66 براهيم دياز وتوني كروس بدلا من فيرلان ميندي ولوكا مودريتش

ق 57 جوووول الثاني من ألفارو موراتا.. خطأ فادح وكرة عائدة بالخطأ إلى الخلف يفشل لونين في إبعادها ليحصل عليها موراتا ويسجل الثاني

ق 56 ناهويل مولينا بدلا من ساؤول

استراحة

ق 45+1 جوووول التعادل من مودريتش.. ركلة حرة تصطدم بالعديد بيد أوبلاك وتسكن الشباك

ق 39 جوووول الأول لأتلتيكو.. صامويل لينو يجد الكرة ويسدد في المرمى

ق 37 فيديريكو فالفيردي يسدد والحارس أوبلاك يتصدى

ق 28 ساؤول يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق21 رودريجو يسدد والحارس يان أوبلاك يتصدى ليتابعها فينيسيوس ولكن أوبلاك يتصدى مجددا

ق 11 تسديدة من جود بيلينجهام تصطدم بالعارضة وفينيسيوس يتابعها ولكن تمر فوق العارضة

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك كأس ملك إسبانيا - برشلونة يتخطى عقبة سالامانكا ويصل لربع النهائي كروس: صافرات الاستهجان؟ كان أمرا جديدا وممتعا.. وهذا كان سياق تصريحاتي ضد الدوري السعودي آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي جوارديولا: تشافي لديه كل دعمي.. وليس كل شيء خطأ المدرب رباعية معتادة.. ريال مدريد يحصد كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة تشكيل برشلونة - بيدري أساسي في الوسط أمام ريال مدريد في نهائي السوبر
أخر الأخبار
الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك 15 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط 16 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر 53 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة 54 دقيقة | كوت ديفوار 2023
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح ساعة | كوت ديفوار 2023
كأس الأمم - حالات تأهل مصر.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة