مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا

الخميس، 18 يناير 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - موزمبيق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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