مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا
الخميس، 18 يناير 2024 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.
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