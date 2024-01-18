مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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