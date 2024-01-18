انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(2) غانا.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا التي تقام في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 96 ركنية تمر من الشناوي وساليسو يسدد برأسه خارج المرمى.

ق. 95 إمام عاشور يسدد والحارس يتصدى

ق. 89 مروان عطية يشارك بدلا من عمر مرموش.

ق. 88 تبديلان لغانا بدخول إليشا وجوزيف بينتسيل بدلا من بوكاري وساليس عبد الصمد

ق. 87 تسديدة جديدة من مرموش لكن بعيدة

ق. 81 إصابة لـ ساليس عبد الصمد

ق. 74 جووووووووووول التعاااادل من جديد. تريزيجيه يضعط ويرسل عرضية أرضية يلمسها مصطفى محمد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 72 تبديل جديد لغانا بدخول عثمان بوكاري بدلا من إيناكي ويليامز.

ق. 71 هدف ثان لغانا عن طريق قدوس. تصويبة تصطدم وتغاط الشناوي وتسكن الشباك.

ق. 69 جوووووووووووووووووووول التعااااااااااادل لمصر عن طريق مرموش. تمريرة من إيناكي ويليامز للخلف يقطعها مرموش ويراوغ الحارس ويسجل في المرمى.

ق. 68 تبديل ثاني لمنتخب مصر بدخول تريزيجيه بدلا من محمد النني.

ق. 66 مرتدة لـ أنتونيو سيمينو وتصويبة تصدى لها الشناوي.

ق. 64 عمر مرموش يراوغ ويسدد لكن فوق المرمى.

ق. 61 بابا إدريسو ييشارك بدلا من ماجيد أشيميرو في صفوف غانا.

ق. 57 تصويبة قوية من عمر مرموش يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 50 التعادل لمصر لكن تسلل. مخالفة نفذها عمر مرموش وتابعها أحمد حجازي بلمسة إلى محمد عبد المنعم الذي سجلها في المرمى ولكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 49 ركنية ينفذها جوردان أيو ويبعدها الشناوي ليتابعها قدوس بتصويبة فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 هدف أول لـ غانا عن طريق محمد قدوس بعد تصويبة صاروخية.

ق. 45+1 مصطفى فتحي يشارك بدلا من محمد صلاح للإصابة.

ق. 45 إصابة محمد صلاح

ق. 42 عرضية من عمر كمال مرت أمام رأس مرموش والكرة تصل إلى محمد حمدي الذي مرر لـ إمام عاشور وسدد في يد الحارس.

ق. 37 إنذار أول في المباراة لـ ساليس عبد الصمد لاعب غانا.

ق. 30 عمر كمال يعود لأرض الملعب.

ق. 29 عمر كمال يسقط على الأرض مصابا.

ق. 22 ركنية أولى لمصر بعد عرضية من محمد حمدي حولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 14 مخالفة ينفذها جوردان أيو ويبعدها عمر مرموش إلى ركنية.

ق. 8 تدخل قوي على مصطفى محمد.

ق. 5 الشناوي يتألق بعد انفراد من أنتونين سيمينو لكن في موقف تسلل.

ق. 3 تصويبة أولى يتصدى لها الشناوي بثبات.

ق. 2 إصابة لـ إمام عاشور واللاعب يتلقى العلاج.

بداية المباراة