انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) نيجيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في قمة منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2023.

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ق 55 جووووول تروست إيكونج يسجل من علامة الجزاء

ق 23 أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

ق 20 كريستيان كوامي لاعب كوت ديفوار ارسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء ولكن سيطر عليها الدفاع.

ق 15 إيفان نديكا لاعب كوت ديفوار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي بثبات.

ق 9 صامويل تشوكويزي يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة