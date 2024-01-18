انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) نيجيريا

الخميس، 18 يناير 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

نيجيريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في قمة منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2023.

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ق 55 جووووول تروست إيكونج يسجل من علامة الجزاء

ق 23 أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

ق 20 كريستيان كوامي لاعب كوت ديفوار ارسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء ولكن سيطر عليها الدفاع.

ق 15 إيفان نديكا لاعب كوت ديفوار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي بثبات.

ق 9 صامويل تشوكويزي يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

كوت ديفوار نيجيريا كأس أمم إفريقيا
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