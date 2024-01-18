انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) نيجيريا
الخميس، 18 يناير 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في قمة منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2023.
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ق 55 جووووول تروست إيكونج يسجل من علامة الجزاء
ق 23 أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.
ق 20 كريستيان كوامي لاعب كوت ديفوار ارسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء ولكن سيطر عليها الدفاع.
ق 15 إيفان نديكا لاعب كوت ديفوار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي بثبات.
ق 9 صامويل تشوكويزي يسدد ولكن الحارس يتصدى
بداية المباراة
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