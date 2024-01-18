مواعيد مباريات الخميس 18 يناير 2024.. مصر ضد غانا ودربي مدريد

الخميس، 18 يناير 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

يلعب منتخب مصر ثاني مبارياته في بطولة أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

ويدخل الفراعنة مواجهة اليوم أمام غانا ولا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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أمم إفريقيا

تنطلق مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بمواجهة بين غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا.

بينما يلعب منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا على ملعب الحسن واتارا في تمام السابعة مساء.

وتختتم مباريات اليوم بالبطولة بمواجهة مرتقبة بين مصر وغانا في تمام العاشرة مساء.

كأس ملك إسبانيا

يلعب فريق برشلونة أمام أونيونيستاس سالامانكا في ثمن نهائي المسابقة.

بينما في العاشرة والنصف مساء مواجهة نارية بين فريقي العاصمة، أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد.

وتذاع المباريات على قناة SSC sport السعودية المشفرة.

أمم آسيا

يلعب منتخب سوريا أمام أستراليا في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما في الرابعة والنصف عصرا يلعب منتخب الهند أمام أوزبكستان.

وتختتم مباريات اليوم في البطولة بمواجهة عربية بين فلسطين والإمارات تقام في السابعة والنصف مساء.

كأس السوبر الإيطالي

يلعب نابولي أمام فيورنتينا في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي ويقام في تمام التاسعة مساء.

ويقام اللقاء في مدينة الرياض السعودية.

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