مباشر إفريقيا لكرة اليد - مصر (24) (8) غينيا.. كريم هنداوي يسجل

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة من أمم إفريقيا لكرة اليد بين منتخب مصر وغينيا في النسخة 26 من البطولة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية على التوالي والتي بدأت اليوم 17 يناير وتنتهي في 27 من الشهر الجاري.

ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية إلى أولمبياد باريس 2024، ويتأهل أيضا أول 5 منتخبات في البطولة إلى نهائيات كأس العالم 2025.

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ق 9: كريم هنداوي يسجل الهدف 24 لمنتخب مصر

ق 6: 22-8 لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-7 على غينيا.

ق 28: 17-6 لصالح منتخب مصر

ق 25: 16-5 لمنتخب مصر.. وسند يسجل من رمية جزائية.

ق 20: 13-3 لمنتخب مصر

ق 12: يحيى خالد يسجل الهدف العاشر لمنتخب مصر.. 10-3

ق 11: منتخب مصر يعزز التقدم بالهدف الثامن بنتيجة 8-2 عن طريق محمد سند

ق 8: مصر تعزز التقدم 5-2

ق 5: هدفان مبكران لمنتخب مصر والنتيجة 3-1

ق 3: نقطة تعادل من غينيا.

ق 2: النقطة الأولى في المباراة.. علي زين يسجل لمنتخب مصر

بداية اللقاء في الثامنة مساءً وتقام المباراة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

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