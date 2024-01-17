مباشر كأس آسيا - قطر (1)-(0) طاجيكستان.. بطاقة حمراء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد كاجيكستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.

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ق50 تسديدة من جاسم جابر لاعب قطر من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات طاجيكستان.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق18. جووووول أول لقطر عن طريق أكرم عفيف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل