مباشر كأس آسيا - قطر (1)-(0) طاجيكستان.. بطاقة حمراء
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد كاجيكستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق50 تسديدة من جاسم جابر لاعب قطر من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات طاجيكستان.
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق18. جووووول أول لقطر عن طريق أكرم عفيف.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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