انتهت كأس الرابطة - المصري (2)-(2) البنك الأهلي.. نهاية اللقاء
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 14:54
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.
وحصد المصري 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية اللقاء
ق93 إلغاء ركلة الجزاء بسبب حالة تسلل
ق91 ركلة جزاء للبنك الأهلي
ق68 هدف ذاتي، أحمد منصور يسجل بالنيران الصديقة في مرمى المصري
ق58 جووووول عمرو سعداوي يتقدم مجددا للمصري
ق53 جوووول جريندو
نهاية الشوط الأول
ق43 كريم العراقي يهدر فرصة تسجيل الثاني
ق39 جووووووول ميدو جابر يسجل هدفا رائعا
ق4 حسن علي يهدر فرصة الهدف الأول
انطلاق المباراة
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