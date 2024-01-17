استراحة كأس الرابطة - المصري (1)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 17 يناير 2024 - 14:54
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.
وحصد المصري 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق43 كريم العراقي يهدر فرصة تسجيل الثاني
ق39 جووووووول ميدو جابر يسجل هدفا رائعا
ق4 حسن علي يهدر فرصة الهدف الأول
انطلاق المباراة
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