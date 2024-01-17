استراحة كأس الرابطة - المصري (1)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 17 يناير 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

حسين السيد - المصري ضد البنك الأهلي

يلعب المصري أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وحصد المصري 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق43 كريم العراقي يهدر فرصة تسجيل الثاني

ق39 جووووووول ميدو جابر يسجل هدفا رائعا

ق4 حسن علي يهدر فرصة الهدف الأول

انطلاق المباراة

كأس الرابطة المصري البنك الأهلي
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