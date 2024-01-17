استراحة كأس الرابطة - المصري (1)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يلعب المصري أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وحصد المصري 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بالفوز على المقاولون العرب، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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نهاية الشوط الأول

ق43 كريم العراقي يهدر فرصة تسجيل الثاني

ق39 جووووووول ميدو جابر يسجل هدفا رائعا

ق4 حسن علي يهدر فرصة الهدف الأول

انطلاق المباراة