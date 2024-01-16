هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعبا شابا في تدريبات الأهلي

يواصل الأهلي تدريباته بعد فترة من التوقف استعدادا للعودة للمباريات عقب نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وعاد الأهلي للتدريبات يوم الخميس الماضي وذلك بعد عدة أيام من الراحة السلبية حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف الحالي.

ويغيب عن الأهلي الكثير من اللاعبين بسبب الانضمام لمنتخب مصر الأول في كأس أمم إفريقيا، وأيضا لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويفقد الأهلي كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وكهربا وعمر كمال للانضمام للمنتخب الأول.

والثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج للانضمام لمنتخبات جنوب إفريقيا وتونس ومالي على الترتيب.

بالإضافة إلى حمزة علاء وكريم الدبيس للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في دبي.

ولذلك قرر مارسيل كولر تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين والشباب للمشاركة في تدريبات الأهلي.

ويقدم لكم FilGoal.com هذا التقرير عن لاعبي الأهلي الشباب والناشئين.

حازم جمال

حارس مرمى مواليد 2005 وظهر مع الفريق الأول أكثر من مرة وانضم للتدريبات الجماعية منذ عودة الفريق من الراحة يوم الخميس الماضي، وهو من بين العناصر في منتخب الشباب الذي يقوده وائل رياض.

طارق حسن

حارس مرمى مواليد 2003 سبق له التصعيد أكثر من مرة والتدرب تحت قيادة ميشيل يانكون وكان الحارس الأول لفريق شباب الأهلي قبل أن يصبح الحارس الثاني منذ انضمام مصطفى مخلوف.

إبراهيم عبد الحكيم

مدافع مواليد 2003 ويشارك في تدريبات الفريق الأول للمرة الأولى ويجيد ضربات الرأس،. في الموسم قبل الماضي سجل هدفا بضربة رأسية في شباك الزمالك.

معتز محمد

مدافع مواليد 2005 تم تصعيده الموسم الماضي للفريق الأول وتواجد مع الفريق في معسكر النمسا وينضم بشكل مستمر لمنتخب الشباب.

أحمد عابدين

مدافع مواليد 2006 وتم تصعيده لفريق 2005 وكان أحد عناصر منتخب 2006 مع محمد وهبة وتواجد في بطولة شمال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

عبد الجواد عبد الرحمن

ظهير أيمن ومدافع مواليد 2003 وتواجد مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب وسجل هدفا فيها.

يوسف عبد الحفيظ

ظهير أيمن مواليد 2005 نجل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق وشارك الموسم الماضي كوسط ملعب وخلال الموسم الجاري تم توظيفه كظهير أيمن وهو أحد عناصر منتخب الشباب في الفترة الأخيرة.

إسلام عبد الله

ظهير أيسر مواليد 2003 ويلعب كقلب دفاع وهو اللاعب الأساسي في فريق شباب الأهلي وشارك مع منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر.

مازن أسامة

ظهير أيسر مواليد 2003 ويشارك كلاعب وسط هجومي، مسيرته تعطلت فترة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يعود للمشاركة من جديد بعد تعافيه.

أحمد طعيمة

لاعب وسط مواليد 2003 انضم للأهلي قادما من أحد الأندية اليونانية وكان ضمن قائمة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا.

مصطفى أبو الخير

لاعب وسط مواليد 2004 وهو مهاري ويجيد اللعب في عدة مراكز وتم تصعيده لفريق شباب الأهلي خلال الفترة الماضية.

فارس خالد

صانع ألعاب مواليد 2005 ويجيد اللعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب ولاعب صاحب حلول فردية مميزة وتواجد مع منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا وسجل هدفين ضد المغرب أحدهما بتسديدة مقصية وآخر من ركلة جزاء.

سمير محمد

مهاجم مواليد 2003 وهو هداف بطولة دوري الشباب برصيد 9 أهداف خلال الموسم الجاري وتم تصعيده للفريق الأول في الأيام السابقة بسبب غياب العديد من اللاعبين.