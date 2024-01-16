انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

السعودية + عمان

يفتتح منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بمواجهة مرتقبة أمام المنتخب العماني.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام عمان.

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نهاية المباراة بانتصار السعودية بهدف لهدف.

ق90+6: جوووووول قاتل للسعودية عن طريق علي البليهي.

ق79 هدف التعادل لمنتخب السعودي بعد مجهود رائع من عبد الرحمن غريب الذي رواغ مدافعي عمان وسدد في الشباك.

ق72 هجمة مرتدة سريعة لعمان بانطلاقة عن طريق صلاح اليحيائي على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة أمام المرمى.

ق68 هجمة مرتدة سريعة لعمان بانطلاقة عن طريق صلاح اليحيائي على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة أمام المرمى.

ق64 تسديدة قوية عن طريق معتز صالح عبدربه لاعب عمان من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد الكسار بثبات.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق31 تسديدة عن طريق سامي النجعي لاعب السعودية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

ق 15 الهدف الأول لمنتخب عمان بعد تنفيذ رائع لركلة الجزاء عن طريق صلاح اليحيائي بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتوقعها الحارس بشكل صحيح.

انطلاق المباراة

كأس آسيا
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