انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة
الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد ناميبيا في مجموعات أمم إفريقيا.
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نهاية المباراة
ق93 هوتو يسجل هدفا جديدا ولكن غير محتسب بداعي التسلل
ق 87: جووووووووووول ديون هوتو والأول بضربة رأسية قوية
ق 85: بشير بن سعيد يتألق ويبعد فرصة خطيرة
ق 80: يوسف المساكني يهدر أخطر فرصة في المباراة
ق 62: أوووووووه شالوليلي يهدر من جديد
ق 61: فرصة ضائعة من معلول
ق 55: تمريرة من معلول وتسديدة من العاشوري تمر جوار القائم
ق 50: منتصر الطالبي يبعد الكرة من على خط المرمى
ق 46: ركنية من معلول ورأسية المساكني يبعدها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 20: فرصة خطيرة من تونس
ق 15: خروج الخنيسي ونزول هيثم الجويني
ق 13: سقوط طه الخنيسي للإصابة
ق 10: تسديدة قوية من العاشوري تمر أعلى العارضة
ق 8: فرصة جديدة من شالوليلي من ناميبيا والحارس يتصدى
ق 7: فرصة أولى من شالوليلي وتسديدة يمسك بها الحارس
ق 4: ضغط قوي من تونس وفرصة أولى ينقذها الحارس بعد رأسية الخنيسي
انطلاق المباراة