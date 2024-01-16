انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد ناميبيا في مجموعات أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق93 هوتو يسجل هدفا جديدا ولكن غير محتسب بداعي التسلل

ق 87: جووووووووووول ديون هوتو والأول بضربة رأسية قوية

ق 85: بشير بن سعيد يتألق ويبعد فرصة خطيرة

ق 80: يوسف المساكني يهدر أخطر فرصة في المباراة

ق 62: أوووووووه شالوليلي يهدر من جديد

ق 61: فرصة ضائعة من معلول

ق 55: تمريرة من معلول وتسديدة من العاشوري تمر جوار القائم

ق 50: منتصر الطالبي يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 46: ركنية من معلول ورأسية المساكني يبعدها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 20: فرصة خطيرة من تونس

ق 15: خروج الخنيسي ونزول هيثم الجويني

ق 13: سقوط طه الخنيسي للإصابة

ق 10: تسديدة قوية من العاشوري تمر أعلى العارضة

ق 8: فرصة جديدة من شالوليلي من ناميبيا والحارس يتصدى

ق 7: فرصة أولى من شالوليلي وتسديدة يمسك بها الحارس

ق 4: ضغط قوي من تونس وفرصة أولى ينقذها الحارس بعد رأسية الخنيسي

انطلاق المباراة