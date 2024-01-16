انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

تونس - ناميبيا - إلياس السخيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد ناميبيا في مجموعات أمم إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق93 هوتو يسجل هدفا جديدا ولكن غير محتسب بداعي التسلل

ق 87: جووووووووووول ديون هوتو والأول بضربة رأسية قوية

ق 85: بشير بن سعيد يتألق ويبعد فرصة خطيرة

ق 80: يوسف المساكني يهدر أخطر فرصة في المباراة

ق 62: أوووووووه شالوليلي يهدر من جديد

ق 61: فرصة ضائعة من معلول

ق 55: تمريرة من معلول وتسديدة من العاشوري تمر جوار القائم

ق 50: منتصر الطالبي يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 46: ركنية من معلول ورأسية المساكني يبعدها الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 20: فرصة خطيرة من تونس

ق 15: خروج الخنيسي ونزول هيثم الجويني

ق 13: سقوط طه الخنيسي للإصابة

ق 10: تسديدة قوية من العاشوري تمر أعلى العارضة

ق 8: فرصة جديدة من شالوليلي من ناميبيا والحارس يتصدى

ق 7: فرصة أولى من شالوليلي وتسديدة يمسك بها الحارس

ق 4: ضغط قوي من تونس وفرصة أولى ينقذها الحارس بعد رأسية الخنيسي

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا منتخب تونس ناميبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 2 ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة