مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟

الثلاثاء، 16 يناير 2024 - 00:29

كتب : هاني العوضي

مابولولو مهاجم أنجولا ونادي الاتحاد السكندري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري السعر المطلوب في بيع مهاجم فريقه ومنتخب أنجولا أوجستينيو مابولولو.

وتألق مابولولو مع منتخب أنجولا وقاده للتعادل ضد الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ودخل مابولولو المباراة في الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الجزائر، ليحصل على ركلة جزاء ويسجل منها بنفسه هدف تعادل أنجولا.

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وبسؤال مصيلحي عن سعر بيع مابولولو الآن بعد هدفه في الجزائر رد قائلا لـFilGoal.com: "أقل رقم لبيع مابولولو بعد تألقه في أمم إفريقيا هو 5 ملايين دولار".

وأضاف "إذا جاء هذا الرقم لشراء مابولولو سيتم بيعه فورا".

وأشار "آخر عرض وصل لـ مابولولو وصل إلى 2.5 مليون دولار".

وأكمل "إذا كان هناك بعض الأندية السعودية في منتصف جدول الترتيب ترغب في التعاقد مع مابولولو، الآن بالتأكيد سيكون هناك أندية أكبر ترغب في ضمه، وهذا الأمر سيزيد من سعره".

وأوضح "نائب رئيس بشكتاش التركي تواصل معي وسألني عن مابولولو وأخبرني أن أحمد حسن تألق مع الفريق قبل ذلك واتصل به ليسأله عن مابولولو واستفسر عن عمره أيضا ونقل لي رغبة ناديه في التعاقد مع اللاعب".

وأتم تصريحاته "أتمنى استمرار تألق مابولولو مع منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا وتسجيل المزيد من الأهداف".

وحصل مابولولو على لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023، وفي الموسم الحالي سجل مع الاتحاد السكندري 6 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارف هدف واحد عن مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب زد.

الاتحاد السكندري أنجولا مابولولو
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