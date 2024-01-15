رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبيع تراوري إلى أهلي بني غازي

الإثنين، 15 يناير 2024 - 23:37

كتب : عمرو نبيل

بوبكر تراوري - مهاجم الاتحاد المنستيري

كشف أمين الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري عن توصل ناديه لاتفاق لبيع بوبكر تراوري لنادي أهلي بني غازي الليبي.

وقال الحيزم لـFilGoal.com: "اقتربنا من بيع بوبكر تراوري لنادي أهلي بني غازي الليبي".

وأضاف "توصلنا لاتفاق مع النادي الليبي والمهاجم المالي بوبكر تراوري حسم أمره".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك لدراسة إمكانية ضمه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك سيدرس كل شيء عن اللاعب قبل اتخاذ قراره بشأن التعاقد معه من عدمه.

ويمتد تعاقد اللاعب المالي مع اتحاد منستير حتى صيف عام 2025.

اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في استاد مالي ومنه انتقل إلى البنزرتي التونسي ثم هونفيد المجري ورديف كانساس سيتي الأمريكي قبل أن يحط الرحال في تونس العام الماضي.

وخاض تراوري 12 مباراة مع فريقه التونسي سجل خلالهم 10 أهداف.

ويملك تراوري 3 مباريات دولية مع متخب مالي لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

الاتحاد المنستيري بوبكر تراوري
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