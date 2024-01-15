ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم

الإثنين، 15 يناير 2024 - 22:59

كتب : FilGoal

ميسي

فاز الارجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي "فيفا" في حفل جوائزه السنوي "ذا بيست".

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

مانشستر سيتي

وتنطبق الجائزة على الفترة ما بعد 19 ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، أي بعد كأس العالم الذي كان ضمن فترة جائزة العام الماضي، والتي توج بها ليونيل ميسي في 2022.

وتوج إرلينج هالاند بالثلاثية مع مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، وكان هداف الدوري ودوري الأبطال.

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وحقق هالاند الرقم القياسي في الموسم الماضي لعدد الأهداف بموسم واحد في الدوري الممتاز، حيث سجل 36 هدفا.

أما كيليان مبابي فقد حقق الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وهو ما حققه أيضا ليونيل ميسي بعد كأس العالم الذي التقيا في مباراته النهائية، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي قد توج بالكرة الذهبية على حساب نفس الثنائي المتنافس هنا مبابي وهالاند، ولكن الفارق أنها كانت تحتسب فترة كأس العالم 2022.

ومنذ انطلاق جوائز فيفا بشكل مستقل تحت مسمى ذا بيست، فاز بها ميسي للمرة الثالثة، حيث توج بها في 2019 و2022، واحتل المركز الثاني في 2016 و2017 و2021، والثالث في 2020.

فيما توجت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة.

وتوجت بونماتي بدوري الأبطال والدوري الإسباني مع برشلونة، وكأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وفازت بونماتي على حساب لينا كايسيدو لاعبة ريال مدريد التي انتقلت إلى ديبورتيفو كالي، ولاعبة منتخب كولومبيا.

كما تفوقت أيضا على زميلتها في المنتخب الإسباني جيني هيرموسو لاعبة باتشوكا.

ليونيل ميسي كيليان مبابي ذا بيست إرلينج هالاند هالاند
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