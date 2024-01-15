مصطفى محمد: رفضت عرض عربي بأموال كثيرة لرغبتي في إكمال رحلتي الاحترافية

كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي كواليس حياته الاحترافية في الوقت الحالي، وطموحه الشخصي في الفترة المقبلة.

وقال مصطفى محمد في حوار مسجل مسبقا على قناة أون تايم سبورتس تم إذاعته اليوم: "المعلق بلال علام هو من أطلق علي اسم أناكوندا".

وأضاف "الآن أعيش حياتي لكرة القدم فقط وأركز في كل تفاصيل حياتي من أكل وشرب ونوم وتدريبات إضافية وكل هذه الأشياء تساعدني في رغبتي للنجاح".

وأردف "نانت مدينة صغيرة ولا يوجد بها الكثير من الأمكان الترفيهية ولذلك الاجواء بها تساعد على التركيز فقط في كرة القدم".

وشدد "لا أعتقد اللعب لأي ناد مصري آخر غير الزمالك، وهذا قراري في حالة عودتي إلى مصر لأن طموحي هو الاستمرار في الاحتراف والاعتزال خارج مصر".

وواصل "طموحي مع كرة القدم يسير بخطوات ثابتة، ويجب أن أعمل بشكل جيد جدا مع نانت حتى أصل إلى هدفي المقبل".

وأكد "كل أنظار العالم تتجه إلى الدوري الإنجليزي ولذلك أريد اللعب هناك".

وأفصح "تلقيت عرض من أحد الأندية العربية مقابل مبلغ مالي كبير لكني رفضت هذه الفكرة لأنني وقتها لن أستمتع بالكرة بأفضل شكل، وفي حالة اتخاذ الخطوة التي تعتمد على الأموال سأتنازل عن تضحيتي بالعديد من الأمور مثل الغربة والعائلة والأصدقاء لتستمر رحلة احترافي الأوروبي مقابل الأموال".

واستكمل "الأموال لم تغير أي شيء في حياتي، وأنا أحد أفراد جمهور الزمالك".

وانتقل للحديث عن وقت احترافه من الزمالك إلى جالاتا سراي التركي قائلا: "وقت احترافي كان جمهور الزمالك يعتقد أنني أفكر في نفسي فقط رغم أنني حصلت على وعد من الإدارة للرحيل بعد بطولة إفريقيا".

واستطرد "احترافي كنت أرى أنها خطوة ممتازة لي وللنادي الذي حصل على مبلغ جيد مقابل بيعي".

وشرح "أثناء فترة خروجي للاحتراف من الزمالك هناك بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء كانوا يتلاعبون بي وبالجمهور، ويقولون أشياء في الغرف ثم يخرجون بتصريحات عكسها في الإعلام وهذا جعل الجمهور يغضب مني".

مهاجم نانت أكد "كنت أحارب وحيدا للاحتراف والإعلام لم تصل له الصورة كاملة".

وعن رأيه في تجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك قال: "كصديق كنت أتمنى احتراف فتوح، ولكن كواحد من جمهور الزمالك كنت سعيدا بتجديد تعاقده".

وبسؤاله عن أفضلية الأهلي على الزمالك شرح: "الأمر له علاقة بالتوفيق والتجهيز بشكل أفضل للمباراة، وبالتأكيد الفرق الذي استعد بطريقة أفضل هو الذي يحسم اللقاء لصالحه".

وأتم تصريحاته بسؤاله عن من هو بطل الدوري المصري الموسم الحالي ليجيب: "الزمالك إن شاء الله".

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