انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (1)-(1) أنجولا

يلتقي منتخب الجزائر بمواجهة أنجولا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين، كل من بوركينا فاسو وموريتانيا.

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انتهت المباراة بالتعادل

ق68 جوووووول مابولولو من ركلة جزاء

ق65 ركلة جزاء بسبب عرقلة مابولولو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 مشاركة مابولولو مع أنجولا

ق30 فريدي يهدر فرصة التعادل

ق25 بونجاح يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة ولكن تم إلغائه بداعي التسلل

ق18 جووووول بغداد بونجاح يفتتح التسجيل بهدف رائع

ق9 تسديدة من بلايلي وتصدي حارس المرمى

ق8 ضغط متواصل من الجزائر

انطلاق المباراة