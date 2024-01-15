استهل منتخب الكاميرون مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالتعادل مع غينيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتعادل منتخب الكاميرون مع غينيا بهدف لكل منهما، ويحصد كلاهما نقطة يأتي بها خلف السنغال المتصدر.

وكان منتخب السنغال فاز على جامبيا بثلاثية دون رد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

50-50

المباراة انتهت بالتعادل لتكون ثالث مواجهة تنتهي بالتعادل منذ انطلاق البطولة من أصل 6 مباريات لُعبت، بعد تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية، ومصر مع موزمبيق.

ليكون بذلك نصف مباريات البطولة حتى الآن انتهت بالتعادل، والنصف الآخر بالفوز بعد انتصار كوت ديفوار على غينيا بيساو، وكاب فيردي على غانا، والسنغال على جامبيا.

تقدم منتخب غينيا أولا بهدف سجله محمد بايو، وتعادل الكاميرون عن طريق فرانك ماجري.

بدأ منتخب غينيا بنشاط هجومي ومحاولات خطيرة على المرمى وجاء التهديد الأول بضربة رأسية من مختار دياكابي مرت أعلى عارضة الكاميرون.

واستمرت خطورة غينيا في الدقائق المبكرة وسجل محمد بايو هدف التقدم في الدقيقة 10.

وجاء الهدف بعدما استغل منتخب غينيا خطأ دفاع الكاميرون لتصل الكرة إلى بايو الذي سددها مباشرة في الشباك.

بعد ذلك بدأ منتخب الكاميرون في الاستفاقة لمحاولة تسجيل التعادل، واستمرت محاولات الأسود والهجوم بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل.

وتلقى منتخب غينيا ضربة قوية بعدما تعرض قائده فرانسواه كامانو للطرد في الدقيقة 45.

وجاء الطرد بعدما تدخل كامانو على قدم فرانك ماجري لاعب الكاميرون من الخلف، ليعود الحكم إلى الفيديو وبعدها يقرر طرد اللاعب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم غينيا بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني اندفع منتخب الكاميرون بقوة في محاولة لتسجيل هدف التعادل.

وبالفعل نجح منتخب الكاميرون في تسجيل التعادل الذي جاء في الدقيقة 50 بضربة رأسية رائعة من فرانك ماجري.

وواصل منتخب الكاميرون سيطرته على مجريات الشوط الثاني بينما اعتمد منتخب غينيا على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 87 كاد كارل إيكامبي مهاجم الكاميرون تسجيل هدف الفوز بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة إلا أن الحارس إبراهيم كونيه تصدى له ببراعة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.

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