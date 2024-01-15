انتهت كأس الرابطة - الاتحاد السكندري (1)-(0) بلدية المحلة.. نهاية اللقاء
الإثنين، 15 يناير 2024 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.
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نهاية اللقاء
ق96 طرد بواتنج صاحب هدف اللقاء
نهاية الشوط الأول
ق32 هدف غير محتسب
ق21 جووووول بنيامين بواتنج يفتتح التسجيل للاتحاد
بداية المباراة
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