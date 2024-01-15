انتهت كأس الرابطة - الاتحاد السكندري (1)-(0) بلدية المحلة.. نهاية اللقاء

الإثنين، 15 يناير 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

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نهاية اللقاء

ق96 طرد بواتنج صاحب هدف اللقاء

نهاية الشوط الأول

ق32 هدف غير محتسب

ق21 جووووول بنيامين بواتنج يفتتح التسجيل للاتحاد

بداية المباراة

الاتحاد السكندري بلدية المحلة كأس الرابطة المصرية
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