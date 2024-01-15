أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق

الإثنين، 15 يناير 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم على أن هناك حالة من تقصير اللاعبين حدثت أمام موزمبيق وذلك أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال الدرندلي عبر قناة إم بي سي مصر: "لن نتهرب من المسؤولية، كان هناك تقصير من اللاعبين ولم يقدموا المستوى المتوقع منهم والذي قدموه في المباريات السابقة بالكامل سواء داخل أو خارج مصر".

وأضاف "الخطأ الأكبر هو عدم الاعتراف بالخطأ الأساسي، ولذلك يجب الاعتراف بتقصير اللاعبين في مباراة موزمبيق".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة أمم إفريقيا - رجل مباراة مصر وموزمبيق: يمكننا التغلب على أي فريق أمم إفريقيا - مدرب جامبيا يحكي كواليس 9 دقائق من الرعب بسبب عطل الطائرة في الجو

وأشار "هناك حالة حزن شديدة من اللاعبين بعد التعادل ويشعرون بالتقصير، ولديهم رغبة كبيرة في العودة بالمنتخب في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "فيتوريا في حالة حزن كبيرة، وسيعقد اجتماعا مع اللاعبين لم يكن محددا من قبل للحديث معهم بعد التعادل مع موزمبيق".

وتعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل ضد غانا في تمام العاشرة مساء.

منتخب مصر خالد الدرندلي كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
في ليلة استقبال راموس وإصابة الحكم.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بهدف قاتل 9 ساعة | الدوري الإسباني
التعادل الأول من 3 سنوات.. ريفر بليت وبوكا جونيورز يتعادلان في سوبر كلاسيكو 9 ساعة | أمريكا
ميلان يرفض الاقتراب من يوفنتوس ويفقد نقطتين أمام أتالانتا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: زيزو سيلحق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي 10 ساعة | الدوري المصري
دياب يكشف الموعد الأقرب لإنهاء الدوري بعد التعديلات 10 ساعة | الدوري المصري
ارتجاج وكسر.. طبيب شباب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير ومدة غيابه 10 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اشتباه بإصابة ياسر إبراهيم بمزق في الخلفية.. وفحص جديد نهاية الأسبوع 11 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات عالية الدقة لـ ديانج لتحديد نوع علاجه قبل السفر لأوروبا 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة