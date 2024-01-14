انتهى كلاسيكو السوبر - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. طرد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تابع من هنا

---

ق 71 طرد أراوخو بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد فينيسيوس

ق 63 جووووووول رودريجو يسجل الرابع.. كارثة لكتالونيا

استراحة

ق 39 جووووول الهاتريك من فينيسيوس من ركلة الجزاء

ق 37 ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس إثر التحام مع رونالد أراوخو

ق 33 جووووووول لا تزال المباراة حية.. روبرت ليفاندوفسكي يقلص الفارق بتسديدة رائعة في الهواء

ق 10 جوووول فينيسيوس يكلف برشلونة مجددا ثمن الدفاع المتقدم

ق 7 جووووول أول لمدريد.. فينيسيوس جونيور يفتتح الموقعة بانفراد مفاجئ ويراوغ الحارس ويسجل

بداية المباراة