انتهى كلاسيكو السوبر - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. طرد
الأحد، 14 يناير 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
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ق 71 طرد أراوخو بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد فينيسيوس
ق 63 جووووووول رودريجو يسجل الرابع.. كارثة لكتالونيا
استراحة
ق 39 جووووول الهاتريك من فينيسيوس من ركلة الجزاء
ق 37 ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس إثر التحام مع رونالد أراوخو
ق 33 جووووووول لا تزال المباراة حية.. روبرت ليفاندوفسكي يقلص الفارق بتسديدة رائعة في الهواء
ق 10 جوووول فينيسيوس يكلف برشلونة مجددا ثمن الدفاع المتقدم
ق 7 جووووول أول لمدريد.. فينيسيوس جونيور يفتتح الموقعة بانفراد مفاجئ ويراوغ الحارس ويسجل
بداية المباراة
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