انتهى كلاسيكو السوبر - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. طرد

الأحد، 14 يناير 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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ق 71 طرد أراوخو بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد فينيسيوس

ق 63 جووووووول رودريجو يسجل الرابع.. كارثة لكتالونيا

استراحة

ق 39 جووووول الهاتريك من فينيسيوس من ركلة الجزاء

ق 37 ركلة جزاء بعد سقوط فينيسيوس إثر التحام مع رونالد أراوخو

ق 33 جووووووول لا تزال المباراة حية.. روبرت ليفاندوفسكي يقلص الفارق بتسديدة رائعة في الهواء

ق 10 جوووول فينيسيوس يكلف برشلونة مجددا ثمن الدفاع المتقدم

ق 7 جووووول أول لمدريد.. فينيسيوس جونيور يفتتح الموقعة بانفراد مفاجئ ويراوغ الحارس ويسجل

بداية المباراة

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو السوبر الإسباني
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