انتهت كأس آسيا - فلسطين (1)-(4) إيران
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:42
كتب : FilGoal
يلعب منتخب فلسطين ضد منافسهم إيران في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
ويتواجد كل من هونج كونج والإمارات مع فلسطين وإيران في المجموعة الثالثة من البطولة.
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انتهت
ق95: بعد العودة إلى تقنية الفيديو عدل الحكم قراره وحول الطرد إلى بطاقة صفراء.
ق 92: طرد لمحمد صالح لاعب إيران بسبب عرقلته لمهاجم فلسطين أثناء انفراده بمرمى إيران.
الهدف الرابع للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/dX7ZA8cWIq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ق 55: جوووول ساردار أزمون يسجل الرابع لإيران بعد عرضية ارتدت من دفاع فلسطين ووضعها أزمون في مرمى فلسطين.
بداية الشوط الثاني
استراحة
الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في شباك المنتخب الإيراني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/JTn9YMpIwE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ق +45: جوووول تامر صيام يقلص الفارق لفلسطين بعد عرضية من ضربة حرة ووضعها رأسية في مرمى إيران.
الهدف الثالث للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/5InfL2siSA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ق 38: جوووول مهدي غايدي سدد كرة أرضية زاحفة وسط أكثر من مدافع لفلسطين ولكن سكنت الشباك.
الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في شباك المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/u4Z2AWbVdQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ق 12: جووول لإيران شجاع خليل زاده بعد عرضية من ضربة حرة وكان بدون رقابة وسدد الكرة بقدمه في مرمى فلسطين.
المنتخب الإيراني يهز شباك نظيره الفلسطيني مبكرا
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_فلسطين #AsianCup2023 pic.twitter.com/4tmu9SkFP9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ق 2: جووول كريم أنساريفارد بعد تسلم تمريرة من داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في مرمى فلسطين وسكنت الشباك.
بداية المباراة