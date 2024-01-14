انتهت كأس آسيا - فلسطين (1)-(4) إيران

يلعب منتخب فلسطين ضد منافسهم إيران في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويتواجد كل من هونج كونج والإمارات مع فلسطين وإيران في المجموعة الثالثة من البطولة.

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انتهت

ق95: بعد العودة إلى تقنية الفيديو عدل الحكم قراره وحول الطرد إلى بطاقة صفراء.

ق 92: طرد لمحمد صالح لاعب إيران بسبب عرقلته لمهاجم فلسطين أثناء انفراده بمرمى إيران.

ق 55: جوووول ساردار أزمون يسجل الرابع لإيران بعد عرضية ارتدت من دفاع فلسطين ووضعها أزمون في مرمى فلسطين.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق +45: جوووول تامر صيام يقلص الفارق لفلسطين بعد عرضية من ضربة حرة ووضعها رأسية في مرمى إيران.

ق 38: جوووول مهدي غايدي سدد كرة أرضية زاحفة وسط أكثر من مدافع لفلسطين ولكن سكنت الشباك.

ق 12: جووول لإيران شجاع خليل زاده بعد عرضية من ضربة حرة وكان بدون رقابة وسدد الكرة بقدمه في مرمى فلسطين.

ق 2: جووول كريم أنساريفارد بعد تسلم تمريرة من داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في مرمى فلسطين وسكنت الشباك.

بداية المباراة